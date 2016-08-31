Москва, 31 августа, 2016, 13:01 — ИА Регнум. В Центризбиркоме приняли решение не публиковать информацию об обнаруженных несоответствиях в декларациях о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Государственной думы РФ, сообщает 31 августа «Коммерсантъ».

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По словам собеседника издания, часть кандидатов указала все свои счета, даже те, на которых отсутствуют средства, а кто-то не указал ничего. В ЦИК посчитали, что сейчас обнародовать данные о расхождениях не стоит.

«Мы решили не травмировать людей таким количеством недостоверных данных», — отметил собеседник.

В этом году предоставленные кандидатами сведения проверялись Центробанком. При этом запросы направлялись на только в те кредитные организации, которые отметили сами кандидаты, но и в другие банки. Всего ЦБ разослал запросы в 800 учреждений.