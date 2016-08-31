Москва, 31 августа, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Россия сумела защитить своего гражданина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич, комментируя, что задержанный в Ереване по запросу США и освобожденный в зале суда Сергей Миронов вылетел в Москву.

MediaPhoto.Org Российский паспорт

«Создан своего рода прецедент — чуть ли не впервые суд иностранного государства в подобных случаях принял решение в пользу российского гражданина», — отметил сенатор.

Конечно, особые отношения между Россией и Арменией не могли не сыграть здесь свою роль, указал парламентарий. «Но не в том смысле, что решение суда было заранее предопределено. Несмотря на очевидную политическую окраску этого дела, он руководствовался исключительно его юридическими слагаемыми», — говорит Клинцевич. «Просто у США в определенном смысле были связаны руки в плане давления на суд через государство, что они обычно практикуют в сходных обстоятельствах, и суд, будучи свободным в своем волеизъявлении, принял правовое решение», — сказал он.

«Словом, как бы то ни было, но Россия сумела защитить своего гражданина. А виновен Миронов в инкриминируемых ему деяниях или нет, мы вполне способны разобраться и сами», — заключил Клинцевич.

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30-летний гражданин РФ Сергей Миронов, задержанный ранее в Армении по запросу США, прилетел в аэропорт Внуково (Москва). Супруга гражданина России Сергея Миронова Юлия Миронова считает, что американские власти, по всей вероятности, хотят получить от ее мужа какую-то информацию.