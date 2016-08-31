Красногорск, 31 августа, 2016, 13:15 — ИА Регнум. В Московской области было принято решение об организации государственного природного заказника «Леса междуречья Березовки и Медведки» в Егорьевском районе. С 1980-х годов было предпринято несколько попыток организовать ООПТ, но каждый раз принималось решение о хозяйственном использовании заповедной территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии области.

Yerpo Рябчик шахматный

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, на площади 556,8 га под особую охрану помещен рябчик шахматный — исключительно редкое растение, занесенное в Красные книги РФ и Московской области. Также в заповеднике расположены места обитания еще 25 видов растений и животных, в том числе одноцветки одноцветковой, гудайеры ползучей, ветреницы дубравной; млекопитающих — речной выдры; насекомых — бабочки махаона, шашечницы дидима, шашечница феба, ареностола тростниковая и пресмыкающихся — прыткой ящерицы и обыкновенного ужа.

К особо охраняемым экосистемам здесь относятся и смешанные, сосновые леса, черноольшаники, пойменные сырые и заболоченные луга, низинные болота.

В заказнике запрещено любое строительство, добыча полезных ископаемых, организация туристических станций, размещение отходов, проведение массовых мероприятий, разведение костров, рубка деревьев, сбор дикорастущих охраняемых растений, а также любые работы, которые могут привести к загрязнению территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего на сегодняшний день на кадастровый учет поставлены уже 88 подмосковных охраняемых зон. В середине августа в области появилось еще девять новых особо охраняемых природных территорий.