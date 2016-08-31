Москва, 31 августа, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Минимальные размеры средней тарифной ставки для педагогических работников предлагается установить на уровне не ниже средней зарплаты по стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Олег Смолин (КПРФ).

Абрам Харьковский. Награда учителю. 1951

Такая норма необходима для выполнения указа президента РФ, который устанавливает минимально допустимые соотношения средней зарплаты педработников и средней зарплаты в соответствующих регионах, поскольку размер средней зарплаты определяется вне зависимости от того, работает ли педагог в течение нормы рабочего времени или же сверх этой нормы, поясняет автор инициативы. В ряде регионов указ президента «стали реализовывать не посредством повышения оплаты труда педработников, а путем повышения их трудовой нагрузки», что, по мнению Смолина, недопустимо.

В связи с этим законопроект предусматривает, что для педагогических работников из числа профессорско — преподавательского состава государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные и дополнительные образовательные программы высшего образования, средний размер тарифной ставки должен не менее чем в 2 раза превышать размер средней зарплаты в соответствующем субъекте РФ и быть не меньше двукратного размера средней заработной платы в целом по России.

Для мастеров производственного обучения и педра­ботников из числа преподавательского состава государственных и муниципальных профессиональных образовательных учреждений такое превышение среднего размера тарифной сетки должно быть установлено в масштабе не менее чем в 1,5 раза. Для воспитателей детских садов, учителей и иных педагогических работников средний размер тарифной сетки должен быть выше средней зарплаты в соответствующем субъекте РФ и быть не меньше, чем размер средней зарплаты в целом по России.

Законопроект также устанавливает нормы преподавательской нагрузки за учебные часы за ставку зарплаты, а также надбавки за классное руководство, кураторство студенческих групп и ученые степени. Документ «снижает неравенство заработных плат педагогических работников в зависимости от региона», отмечает автор инициативы.