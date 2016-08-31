Рига, 31 августа, 2016, 12:54 — ИА Регнум. 21 июля в озере под Валгунде (Елгавский край) в Латвии было найдено тело 78-летней женщины без видимых следов насильственной смерти. По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), пенсионерка умерла естественной смертью, однако у мужа и сына не оказалось денег на похороны, поэтому они решили утопить тело в водоеме, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Как отмечают в ЗРУП, женщина скончалась в начале июля в Юрмале. Поскольку родственники испытывали финансовые трудности, муж 1936 г.р. и сын 1974 г.р. не нашли ничего лучшего, как отвезти тело за десятки километров и утопить.

Начат уголовный процесс.