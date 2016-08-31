Вильнюс, 31 августа, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Министерство науки и образования Литвы 1 сентября всем ученикам первых классов вручит подарки — символический паспорт первоклассника, сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 августа, в ведомстве. Документ получат более 30 тыс. школьников.

Александр Кержнер. В первый класс (фрагмент). 1950

Отмечается, что второй год подряд в школах страны первоклассников будет больше, чем абитуриентов (26,8 тыс.).

Еще 2 тыс. паспортов в качестве подарка государства отправлены в литовские школы, находящиеся в 20 странах.

Первоклассники, которые пойдут в школы в 2016 году и в следующем 2017 году, являются последними «предкризисными детьми», когда Литва сохраняла высокие пособия по отцовству и материнству, за счет чего в стране произошел настоящий демографический «бум», однако после того, как из-за кризиса 2009 года власти в 2011 году окончательно решили снизить «декретные», наступил резкий спад рождаемости.