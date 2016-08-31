Ярославль, 31 августа, 2016, 12:51 — ИА Регнум. 31 августа в Ярославскую область прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, полпред обсудит с врио губернатора Дмитрием Мироновым ход исполнения в области майских указов президента РФ.

ИА REGNUM

В рамках визита запланировано посещение промышленных предприятий, социальных и культурных объектов в Тутаеве и Рыбинске. Первым в списке стал Тутаевский моторный завод, подконтрольный госкорпорации «Ростех». Как отмечают в правительстве региона, предприятие и сегодня является одним из ведущих российских производителей многоцелевых дизельных двигателей и успешно реализует программы импортозамещения. Завод выполняет оборонные заказы, наращивает объемы отгруженной продукции: за январь — июль этот показатель почти в полтора раза превысил уровень аналогичного периода прошлого года. В товарной линейке ТМЗ — двигатели для большегрузных автомобилей, дорожно-строительной, военной и другой техники, коробки передач, запчасти к двигателям, дизельные электроагрегаты. Сейчас предприятие налаживает выпуск лифтовых и автомобильных лебедок.

Также Александр Беглов и врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов посетили Воскресенский собор — одну из жемчужин русской церковной архитектуры. В последние годы в соборе идут масштабные реставрационные работы. Их очередной этап завершен в середине августа: на купола пятиглавия установлен еще один обновленный позолоченный крест.

Из Тутаева Александр Беглов и Дмитрий Миронов на скоростном патрульном катере проекта 12 150 «Мангуст» по Волге направились в Рыбинск. В программе — посещение АО «Судостроительный завод «Вымпел», АО «ОДК — Газовые турбины», а также Спасо-Преображенского собора, детского сада №10, библиотечно-информационного центра «Радуга».