Екатеринбург, 31 августа, 2016, 12:50 — ИА Регнум. В Свердловской области 18 сентября будут работать 2 тыс. 490 стационарных избирательных участков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Все на выборы!

Кроме того, будут работать временные избирательные участки. В основном, они расположатся в торговых центрах.

Напомним, 18 сентября кроме выборов в Госдуму свердловчане будут избирать депутатов регионального Заксобрания. Также пройдут местные выборы.

По данным облизбиркома, на участках будут приняты меры безопасности. Так, каждый из них оборудуют стационарными металлодетекторами и техническими средствами контроля. Кроме того, дежурить будут сотрудники полиции.

Как сообщили в областной полиции, всего на выборах будут дежурить 12 тысяч полицейских. Пока же кампания проходит относительно спокойно — всего зарегистрировано 106 сообщений о ненадлежащем исполнении избирательного законодательства.