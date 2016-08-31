Пермь, 31 августа, 2016, 12:48 — ИА Регнум. В Арбитражном суде Пермского края 30 августа состоялось первое заседание по очередному иску пермских ТСЖ к администрации города Перми и Министерству энергетики РФ. Истцы вновь требуют отменить актуализированную в 2016 году и утвержденную приказом Минэнерго РФ № 430 схему теплоснабжения города Перми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пермской гражданской палаты.

ri Отопление

Уже несколько лет администрация Перми пытается присвоить «Пермской сетевой компании«(ПСК) статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО). В очередной раз в 2016 году власти столицы Прикамья направили в Минэнерго РФ актуализированную схему теплоснабжения города, по которой «ПСК» впервые получила статус ЕТО. Пермские ТСЖ обратились в Арбитражный суд, который признал действия чиновников незаконными.

Напомним, что в декабре 2015 года десятки пермских ТСЖ получили от ПАО «Т Плюс» уведомления о расторжении договора теплоснабжения. Товариществам предложили заключить договор с ПСК. При этом ООО «Пермская сетевая компания» является 100% дочкой ПАО «Т Плюс», но тариф ПСК на оказываемые услуги на 42% выше.

В апреле 2016 года чиновники снова попытались присвоить ПСК статус ЕТО и провели публичные слушания по утверждению новой схемы теплоснабжения города, рассчитанной до 2032 года.

Результаты открытого голосования по вопросу назначения «Пермской сетевой компании» в качестве ЕТО показали, что свыше 90% явившихся на слушания пермяков против такого решения. Участники слушаний потребовали отправить схему на доработку и предостерегли администрацию Перми от попыток фальсификации результатов публичных слушаний.

Тем не менее схема была отправлена на утверждение в Минэнерго РФ, а «Пермская сетевая компания» снова получила статус ЕТО. Пермские ТСЖ, не согласные с решением Минэнерго РФ, вновь решили оспорить его в суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа 2016 года Верховный суд Российской Федерации подтвердил административное наказание за злоупотребление доминирующим положением на рынке теплоснабжения Перми компаний «ПСК» и «Т Плюс», оставив в силе решения двух арбитражных судов Пермского края и Уральского округа. Теперь ООО «ПСК» обязана выплатить штраф в размере 9 млн рублей, а ПАО «Т Плюс» — 6,7 млн рублей.

Отметим, что в ноябре 2015 года Арбитражный суд Пермского края признал право конечных потребителей тепловой энергии заключать прямые договоры с ее производителем, минуя посредника — Пермскую сетевую компанию (ПСК).