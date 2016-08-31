Таллин, 31 августа, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд разочарована решением правящей праволиберальной Реформистской партии отстранить ее от участия в борьбе за пост президента страны в пользу другого кандидата. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на министра.

Mohammad Ali Marizad Марина Кальюранд

Она отметила, что решение было принято реформистами в ее отсутствие во время нахождения в заграничной командировке. Кальюранд заявила, что намерена встретиться с председателем реформистов, премьер-министром Таави Рыйвасом и обсудить с ним произошедшее.

«Разумеется, я буду говорить с моими сторонниками. Также я спрошу у Таави Рыйваса, почему он принял такое решение, — заявила Кальюранд и добавила: — Но мы выбирались из гораздо более сложных ситуаций». Она отказалась ответить на вопросы журналистов, повлияет ли возникшая ситуация на ее дальнейшие отношения с правящей партией: «Сейчас я не могу это комментировать».

Напомним, правление правящей в Эстонии праволиберальной Реформистской партии решило поддержать на президентских выборах в Коллегии выборщиков кандидатуру Сийма Калласа, а не заявленную ранее на этом этапе Марину Кальюранд. По данным опроса Turu-uuringute AS, среди жителей Эстонии на посту следующего президента Эстонии 22% хотели бы видеть Марину Кальюранд.

Коллегия выборщиков соберется для выбора президента 24 сентября. На сегодняшний день известно, что кандидатами на президентский пост в коллегии выборщиков заявлены представитель Реформистской партии Сийм Каллас и представительница оппозиционной Центристской партии Майлис Репс.

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