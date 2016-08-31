Краснодар, 31 августа, 2016, 12:45 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на свиноводческой ферме произошел падеж сельхозживотных. Экспертиза показала наличие генетического материала вируса африканской чумы свиней. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управление Россельхознадзора по Кубани и Республике Адыгея 31 августа, для исследования, которое проводили Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория и Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория, бралось 30 проб крови свиней из хозяйства АО «Дан Куб» Красноармейского района.

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На ферме до вспышки АЧС содержалось около 30 тыс. голов свиней. В настоящее время определены угрожаемые зоны очага: первая пятикилометровая угрожаемая зона установлена в административных границах станицы Марьянской. Вторая распространяется и на Марьянское и Новомышастовское сельские поселения. По информации местных властей, в ближайшем от очага вируса населённом пункте — станице Марьянской в хозяйствах граждан свиньи не содержатся, данная информация будет перепроверяться. Решается вопрос о количестве подлежащих уничтожению в очаге свиней.

Ветеринары уже начали работу по локализации очага и недопущению дальнейшего распространения заболевания. Для этого на выезде из эпизоотического очага, на границе первой угрожаемой зоны — на автодороге Кропоткин — Краснодар — Темрюк, а также на выезд со стороны АО «Дан Куб» и центральном выезде со стороны станицы Марьянской установлены дезинфекционные барьеры.

Напомним, это не первый случай АЧС на кубанской ферме. В июле 2012 года на предприятии «Дан Куб» был выявлен очаг вируса чумы свиней, поголовье животных тогда составляло 16,6 тысячи. Все свиньи, находившиеся в очаге, были уничтожены, а производственная площадка в Красноармейском районе была подвергнута дезинфекции и законсервирована.