Таллин, 31 августа, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Спикер парламента Эстонии, член Социал-демократической партии Эйки Нестор созвал Коллегию выборщиков для избрания главы государства в 12:00 24 сентября. Об этом ИА REGNUM сегодня, 31 авгста, сообщили в пресс-службе парламента, отметив, что Нестор сделал это в соответствии с Конституцией и Законом «О выборах президента».

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Уточняется, что Коллегия выборщиков соберется в концертном зале Национального театра оперы и балета «Эстония».

В состав коллегии будут входить 335 выборщиков, включая 101 депутата парламента и 234 представителя местных самоуправлений. Для избрания президентом в коллегии выборщиков за кандидата должны проголосовать большинство участвующих в голосовании членов коллегии (50% плюс один голос).

Кандидатами на президентский пост в коллегии выборщиков заявлены Сийм Каллас (от правящей праволиберальной Реформистской партии) и Майлис Репс (от крупнейшей оппозиционной левой Центристской партии), как два главных претендента после проведения в парламенте трех туров голосования. В отношении других кандидатов сохраняется требование, что каждого из них должен поддержать своей подписью как минимум 21 член коллегии. Остальные возможные кандидаты о своих планах на полдень 31 августа еще не сообщили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламент Эстонии не смог избрать президента в ходе трех туров голосования. Ни один из выдвинутых кандидатов в ходе трех туров голосования в парламенте Эстонии не смог набрать необходимых для победы 2/3 голосов депутатов или не менее 68 голосов из 101.

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