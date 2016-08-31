Варшава, 31 августа, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Польские власти не собираются пропускать на территорию страны группу уроженцев Чечни, которые перемещаются в районе польско-белорусской границы и требуют предоставления им статуса беженцев, заявил глава МВД республики Мариуш Блащак в эфире телеканала ТВН24.

thecrazyfilmgirl Въезд запрещён

По словам министра, целью мигрантов являются страны Западной Европы, таким образом переселенцы пытаются создать новый путь эмиграции, наплыва мусульман в европейские страны.

«Мы не поддадимся давлению тех, кто хочет довести до миграционного кризиса, — сказал Блащак. — В Чечне нет войны».

Министр отметил, что польские власти стараются финансово помогать пострадавшим от боевых действий в тех регионах, где идет война. Однако в условиях миграционного кризиса государство не должно оказаться в ситуации террористической угрозы.