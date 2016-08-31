Москва, 31 августа, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Мораторий на накопительную часть пенсии будет продлен на 2017 год. Об этом сегодня, 31 августа, заявила вице-премьер Ольга Голодец, курирующая в правительстве социальный блок.

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Трансферт Пенсионному фонду РФ на накопительную часть пенсии, по словам Голодец, не закладывается в проект бюджета. «Уже предельные лимиты приведены, в них нет трансферта Пенсионному фонду», — добавила она.

Напомним, накопительная пенсия — это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Для граждан 1967 года рождения и младше на накопительную часть работодатель отчисляет 6% от заработка (еще 16% идет на страховую часть).

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