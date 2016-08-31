Санкт-Петербург, 31 августа, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Отключение электричества, произошедшее утром 31 августа, ощутили на себе почти 32 тысячи жителей в четырех районах Санкт-Петербурга — Фрунзенском, Московском, Адмиралтейском и Центральном. Об этом 31 августа сообщили в ситуационно-аналитическом центре Министерства энергетики РФ.

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Напомним, в 10:54 на электростанции №1 Центральной ТЭЦ (филиал «Невский») ПАО «ТГК-1» в результате срабатывания защиты отключился трансформатор 6 кВ. Вследствие этого отключилась первая цепь кабельно-воздушной линии 110 кВ (филиал ПАО «Ленэнерго» — «Кабельная сеть»).

Без электроснабжения около получаса оставалась часть бытовых потребителей, примерно 31 650 человек. А общая мощность, которой недосчитались отключенные потребители — 32 МВт.

«В 11:20 всем потребителям подано напряжение», — подтвердили в Минэнерго.

Отметим, что электростанция №1 работает в Петербурге с ноября 1898 года. «Несмотря на отсутствие генерирующей мощности, имеет подстанцию на 220, 110 и 35 кВ, от которой осуществляется питание важнейших промышленных, хозяйственных, культурных объектов Центрального и Адмиралтейского районов Санкт-Петербурга, а также электротранспортных подстанций», — сообщается на сайте «ТГК-1».