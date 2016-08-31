Минск, 31 августа, 2016, 12:39 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Государственный долг Белоруссии на 1 августа 2016 года составил 35,9 млрд белорусских рублей (деноминированных) и увеличился с начала года на 3 млрд бел. руб. (на 9,3%). Об этом 31 августа проинформировал Минфин страны.

В долларовом эквиваленте госдолг Белоруссии на начало уходящего месяца составлял чуть более $18 млрд (по курсу Нацбанка РБ на 1 августа). Международные резервные активы Нацбанка, рассчитанные по методологии МВФ, на 1 августа, составляли $4,6296 млрд — т. е. были почти в четыре раза меньше суммы совокупного госдолга.

Внешний госдолг Белоруссии по состоянию на 1 августа вырос на 6,8% до $13,3 млрд с учётом курсовых разниц. Его увеличению способствовали внешние государственные займы на $1,3034 млрд, в том числе $0,8 млрд от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР); $276,9 млн — правительства и банков Российской Федерации; $179,5 млн — банков КНР; $46,6 млн — МБРР; $0,4 млн — ЕБРР. Погашение внешнего государственного долга с начала 2016 года составило $0,5258 млрд: $176,6 млн — ЕФСР; $162,5 млн — правительство РФ; $165,6 млн — банки КНР; $20,4 млн — МБРР; $0,7 млн — США.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 августа составил 9,4 млрд «новых зайчиков», уменьшившись с начала года на 3,8%. «За январь-июль 2016 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 670,1 млн. долларов США и 493,1 млн. рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1 136,0 млн. долларов США и 596,2 млн. рублей. Данные представлены с учетом деноминации», — уточнили в Минфине.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле правительство Белоруссии провело деноминацию белорусского рубля, который лишился четырёх нулей. В итоге за $1 в обменных пунктах Белоруссии с июля просят примерно два «новых зайчика», что эквивалентно 20 000 тысяч «старых». Сейчас в постветской республике находятся в обращении параллельно купюры образца 2000 и 2009 годов.

Ранее эксперты обращали внимание на недостаточность ЗВР НБ РБ для обеспечения четырёхмесячного объёма импорта. Однако с начала года Белоруссия резко сократила экспорт и импорт, упали реальные доходы населения и его покупательская способность, сократились объёмы выпуска продукции и в целом третий год длящийся кризис способствовал сокращению как импорта, так и спроса на иностранную валюту. Всё это позволило затормозить девальвацию белорусского рубля, однако инфляция по-прежнему находится на очень высоком уровне (+7,8% с начала года).