Пермь, 31 августа, 2016, 12:39 — ИА Регнум. В Перми перед судом предстанет 36-летний местный житель, обвиняемый вместе с четырьмя соучастниками в бандитском нападении, убийстве и хищении 28 миллионов рублей в июле 2015 года на улице Екатерининской краевого центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 209 УК РФ «Участие в банде», пунктами «а, б, в» ччасти 4 ст. 162 УК РФ «Разбой», пунктом «з» части 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», частью 3 ст. 222 УК РФ «Незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенное организованной группой».

Материалы уголовного дела составили 14 томов. Уголовное дело в отношении четырех других соучастников выделено в отдельное производство. Это произошло потому, что как ранее сообщало ИА REGNUM, один из пятерых бандитов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

В ходе следствия проведено 15 осмотров места происшествий и местности, 19 обысков и выемок, 89 допросов свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, 14 проверок показаний на месте, 3 очные ставки, 46 осмотров предметов и документов, назначено и проведено 48 экспертиз.

Напомним, преступление совершено рано утром 22 июля 2015 года около дома на ул. Екатерининской в Перми. Двое мужчин вышли из офисного помещения, имея при себе сумку, в которой находилась крупная сумма денег. В это время на них было совершено нападение. Применив огнестрельное оружие, преступники похитили сумку с 28 млн рублей. В результате нападения 51-летний Андрей Шаров скончался на месте, получив не менее двух огнестрельных ранений, а его спутник был доставлен в больницу.

Сразу же следственные органы СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем» и частью 3 статьи 30 пункта «з», части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство, сопряженное с разбоем».

Трех из предполагаемых налетчиков задержали в течение нескольких дней после преступления. 28 сентября 2015 года в городе Кизеле задержан четвертый подозреваемый в налете, а 5 октября пятый (последний) фигурант громкого дела о разбойном нападении и убийстве явился в правоохранительные органы с повинной.

Подчеркнем, что из похищенных 28 миллионов следователями найдено только 700 тыс. рублей.

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В Перми закончено следствие по громкому убийству и похищению 28 млн рублей

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