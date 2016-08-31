Таллин, 31 августа, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Конституционная комиссия парламента Эстонии признала законной проводимую в стране административную реформу по сокращению количества местных самоуправлений и укрупнению территориальных образований. Об этом ИА REGNUM сегодня, 31 августа, сообщили в канцелярии парламента Эстонии со ссылкой на главу комиссии, члена правящей праволиберальной Реформистской партии Калле Лаанета.

Stan Shebs Здание парламента Эстонии

Согласно оценке конституционной комиссии, статьи Закона «Об административной реформе», которые волость Кыпу (центральная Эстония) оспорила в суде, соответствуют Конституции Эстонской Республики. Комиссия приняла решение передать соответствующее мнение Государственному суду.

Лаанет сообщил, что волость Кыпу оспорила три статьи закона, которые регулируют длительность сроков производства, связанного с объединением самоуправлений по инициативе правительства республики, и одну статью, в которой устанавливается, что самоуправлениям не будет выплачено пособие на объединение, если объединение пройдет не добровольно, а по инициативе правительства. «Большинство комиссии решило, что оспоренные статьи соответствуют Конституции», — сказал Лаанет.

По его словам, административная реформа необходима жителям Эстонии и государству, так как позволит создать новые сильные самоуправления, которые способны обеспечить жителям более качественные услуги. «За последние десять лет жизнь показала, что если будем ждать лишь добровольного объединения самоуправлений, то объединений будет очень мало и цели административной реформы не будут достигнуты», — добавил Лаанет.

Сообщается, что данная позиция победила с минимальным перевесом голосов членов комиссии: мнение поддержали на голосовании комиссии пять членов, а «против» проголосовали четыре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года волость Кыпу подала в Государственный суд ходатайство о проверке соответствия Закона «Об административной реформе» Конституции, поскольку сочла несколько статей этого закона не соответствующими Основному Закону страны. Позже о своем желании присоединиться к подобному иску заявили еще шесть волостей страны. 30 августа канцлер права Эстонии Юлле Мадизе заявила, что Закон «Об административной реформе», принятый в начале лета парламентом, противоречит Конституции.

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