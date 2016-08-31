Париж, 31 августа, 2016, 12:35 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Мэр Парижа Анн Идальго заявила 31 августа, что первый лагерь для беженцев во французской столице откроется в сентябре, сообщает BFM TV.

По словам главы столицы Французской республики, открытие лагеря, о котором было объявлено в мае 2016 года, произойдет в конце сентября. Она отмечает, что предполагается создание двух таких центров в Париже.

«Появится два лагеря для мигрантов, один — только мужчин, второй для женщин и детей», — подчеркнула Идальго.

На данный момент неизвестно, где будет располагаться центр приема беженцев и мигрантов. В мэрии города сообщалась информация, что он будет находиться поблизости от Северного вокзала.