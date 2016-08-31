Бразилиа, 31 августа, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Итоговое голосование по импичменту состоится сегодня в Сенате Бразилии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство сенаторов намерено поддержать отставку Дилмы Руссефф.

Department for Culture, Media and Sport Флаг Бразилии

Финальная процедура импичмента сопровождается митингами и демонстрациями. Сторонники и противники Руссефф в различных городах страны выходят на акции протеста. Однако, как заявил корреспонденту ИА REGNUM бразильский социолог Павел Грасс, выступление Дилмы Руссефф в свою защиту особого впечатления на общество не произвело. И реально на импичмент не повлияет. Население страны ждет перемен.

Отметим, что корни нынешнего политического кризиса в Бразилии имеют, прежде всего, внутренний характер. Впрочем, сама Дилма Руссефф неоднократно публично заявляла, что не усматривает в происходящем «происки США».