Тверь, 31 августа, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Тверская область вошла в число четырех регионов Центрального федерального округа, где за семь месяцев этого года отмечен рост рождаемости. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на отчет Росстата, опубликованный 30 августа.

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. В детской. 1925

Рост коэффициента рождаемости был зафиксирован за семь месяцев текущего года в Московской области (2,3%), Рязанской (1,8%), Москве (2,6). В Тверской области этот показатель по сравнению с 2015 годом вырос на 1,8%. Антилидером в списке оказалась Курская область, где коэффициент рождаемости по сравнению с прошлым годом упал на 6%.

В Тверской области за семь месяцев 2016 года на свет появились 8 тыс. 607 младенцев — на 90 детей больше, чем за семь месяцев 2015 года. В Москве за тот же период родились 84,1 тыс. детей, более чем на три тысячи новорожденных больше, чем годом ранее. В Курской области число родившихся сократилось более чем на 400 человек.

Настораживающая тенденция прослеживается в цифрах Росстата по младенческой смертности: рост — в семи регионах из 18. Причем в Курской области показатель младенческой смертности увеличился почти на 30%, в Ивановской — на 44,1%, в Брянской — 10,2%.

А вот в Орловской области, где в начале года прогремел скандал с массовой гибелью новорожденных в перинатальном центре, показатель детской смертности, напротив, резко снизился, сразу 35,8%: 34 случая против 53 в прошлом году.

Практически во всех регионах Центрального федерального округа зафиксировано снижение коэффициента смертности, за исключением Белгородской области, где он остался на прежнем уровне. В лидерах оказалась Костромская область, которой удалось сократить показатель смертности на 7,7%.

Основными причинами смертности населения в целом, по данным Росстата, являются болезни системы кровообращения, новообразования, болезни органов дыхания, инфекции, внешние причины.