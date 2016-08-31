Рождаемость растет, детская смертность – тоже: данные Росстата по ЦФО
Тверь, 31 августа, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Тверская область вошла в число четырех регионов Центрального федерального округа, где за семь месяцев этого года отмечен рост рождаемости. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на отчет Росстата, опубликованный 30 августа.
Рост коэффициента рождаемости был зафиксирован за семь месяцев текущего года в Московской области (2,3%), Рязанской (1,8%), Москве (2,6). В Тверской области этот показатель по сравнению с 2015 годом вырос на 1,8%. Антилидером в списке оказалась Курская область, где коэффициент рождаемости по сравнению с прошлым годом упал на 6%.
В Тверской области за семь месяцев 2016 года на свет появились 8 тыс. 607 младенцев — на 90 детей больше, чем за семь месяцев 2015 года. В Москве за тот же период родились 84,1 тыс. детей, более чем на три тысячи новорожденных больше, чем годом ранее. В Курской области число родившихся сократилось более чем на 400 человек.
Настораживающая тенденция прослеживается в цифрах Росстата по младенческой смертности: рост — в семи регионах из 18. Причем в Курской области показатель младенческой смертности увеличился почти на 30%, в Ивановской — на 44,1%, в Брянской — 10,2%.
А вот в Орловской области, где в начале года прогремел скандал с массовой гибелью новорожденных в перинатальном центре, показатель детской смертности, напротив, резко снизился, сразу 35,8%: 34 случая против 53 в прошлом году.
Практически во всех регионах Центрального федерального округа зафиксировано снижение коэффициента смертности, за исключением Белгородской области, где он остался на прежнем уровне. В лидерах оказалась Костромская область, которой удалось сократить показатель смертности на 7,7%.
Основными причинами смертности населения в целом, по данным Росстата, являются болезни системы кровообращения, новообразования, болезни органов дыхания, инфекции, внешние причины.