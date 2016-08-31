Берн, 31 августа, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Второй человек умер от травм, полученных после нападения на швейцарский поезд в начале августа 2016 года, сообщает 31 августа ИА AFP.

pixabay.com Нападение с ножом

«В ночь с 30 на 31 августа в городской больнице скончалась от полученных травм еще одна жертва нападения — 17-летняя девушка», — заявила прокуратура швейцарского кантона Санкт-Галлен.

Напомним, что 13 августа швейцарский поезд подходил к станции Салез (кантон Санкт-Галлен) в тот момент, когда 27-летний мужчина ворвался в один из вагонов поезда и начал наносить удары ножом первым попавшимся пассажирам. При этом он облил вагон горючей жидкостью и поджег его.

Шесть пассажиров получили ранения разной степени тяжести.