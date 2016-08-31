Пермь, 31 августа, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Актер Армен Бежанян, исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», оказался злостным неплательщиком по долгам. В результате судебные приставы арестовали его недвижимое имущество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении ФССП по Пермскому краю.

Цитата из т/с «Реальные пацаны». реж Жанна Кадникова. 2010. Россия Армен Бежанян

В отделе судебных приставов по Осинскому району Прикамья на исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании с Бежаняна 420 тысяч рублей. Оказывается, известный актер сумел задолжать девяти физическим лицам и организациям, среди которых ГИБДД, МЧС и налоговая служба. Сам должник умело избегал общения с приставами. В жилище актера по месту регистрации его имущества, подлежащего аресту, попросту не оказалось. Автомобиль, принадлежащий Бежаняну, судебным приставам также не удалось арестовать, поскольку он находится в залоге.

Однако судебным приставам-исполнителям удалось обнаружить кирпичное здание площадью 540 кв. м, принадлежащее актеру.

«После оценки специалиста оно будет передано на реализацию, вырученные от его продажи денежные средства пойдут в счет погашения долгов актера», — заявили в пресс-службе пермских судебных приставов.

Отметим, что в 2015 году сразу у троих актёров сериала «Реальные пацаны», Игоря Ознобихина, Зои Бербер и Антона Богданова, судебными приставами Перми были арестованы счета.

Больше всех задолжала Зоя Бербер — более 84 тыс. рублей. Вторым по сумме долга стал актёр Антон Богданов — он был должен налоговым органам и ГИБДД чуть больше 57 тыс. рублей.

У актера Игоря Ознобихина долг в 28 тыс. рублей был просто списан со счета.