Москва, 31 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Неформальная встреча ОПЕК и не-ОПЕК в Алжире в сентябре может завершиться соглашением по заморозке добычи на текущем уровне. В отличие от предыдущего раза шансы на достижение соглашения в этот раз намного выше, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В настоящий момент ряд крупнейших игроков рынка озабочены не тем, чтобы нарастить добычу, а хотя бы удержать текущие объемы. Объем производства уже сократился в Венесуэле на 200 тысяч баррелей в сутки. Существенно снизился в Нигерии и практически обнулился в Ливии. Приблизительно 300 тысяч в сутки утратила и Россия. США потеряли 800 тысяч баррелей в сутки с пика в 2014 году», — пояснил Полховский.

По его мнению, «заморозка произошла сама по себе, а если учесть потери инвестиций для мировой отрасли в объеме 1 триллиона доллара с начала кризиса, то долгосрочные перспективы предложения выглядят слабо. В то время как спрос будет прирастать на 1,5 миллиона баррелей в сутки в год как минимум до 2020 года».

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«По мере окончания сезона отпусков в США цены на нефть могут колебаться в диапазоне 45−55 долларов за баррель, а уже к началу отопительного сезона 2016 года сформировать тренд в сторону 60 долларов и могут даже подняться до 70 долларов к концу 2017 года», — предположил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 31 августа, цены на нефть демонстрируют слабую положительную динамику на фоне сообщения Американского института нефти (API) о запасах нефти в стране и дешевеющей американской валюты. Так, по состоянию на 07:43 мск стоимость нефти марки Brent поднималась на 0,06% — до $48,76 за баррель, цена нефти марки WTI — на 0,09%, до $46,39.