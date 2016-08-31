Владивосток, 31 августа, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Во владивостокском Нахимовском военно-морском училище постарались создать все условия и для жизни, и для учёбы. Об этом 31 августа во время телемоста с Санкт-Петербургским училищем и его филиалом в Севастополе заявил президент РФ Владимир Путин.

kremlin.ru Владимир Путин

«От посещения в свое время севастопольской площадки, сейчас и владивостокской у меня остались самые лучшие впечатления. Здесь постарались создать все условия и для жизни, и для полноценной учебы. Много внимания уделили возможностям дополнительного образования и творческой реализации воспитанников», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что главная задача — это поддержка стремления молодёжи служить Отечеству: «И отрадно, что здесь мы можем опереться на опыт и традиции таких прославленных учебных заведений, как Нахимовское военное Санкт-Петербургское училище. Считаю важным, что нахимовцев будут готовить еще и во Владивостоке и Севастополе».

Путин рассказал, что у Минобороны РФ есть поручение создать аналогичное училище в Мурманске «с тем чтобы те молодые люди, которые любят море, стремятся связать свою жизнь с морем, были максимально приближены к нашим флотам — к Балтийскому, Тихоокеанскому и к Северному флоту».

Напомним, на сегодняшний день в Нахимовском военно-морском училище учатся 560 детей. Образовательная деятельность филиала Нахимовского училища во Владивостоке носит интегрированный характер: наряду с общеобразовательными программами воспитанники осваивают дополнительные специализированные курсы, нацеленные на подготовку к военной и гражданской службе.

В училище созданы кабинеты авиа‑ и судомоделирования, морской робототехники. Воспитанники изучают историю кораблестроения, корабельный устав, навигацию, устройство надводных кораблей и подводных лодок. Предусмотрена ежегодная двухнедельная корабельная практика и морские походы, кураторство преподавателей высших военно-морских учебных заведений Минобороны России.