Оттава, 31 августа, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Организаторы кинофестиваля в Торонто на стали комментировать решение канадских властей об отказе в оформлении визы российскому режиссеру Алексею Мизгиреву, передает 31 августа радиостанция «Эхо Москвы».

Nicolas Raymond Въезд запрещён!

По словам официального представителя фестиваля Джоселин Джонстон, пояснения со стороны организаторов были бы неуместными. В рамках кинофестиваля была запланирована мировая премьера ленты Мизгирева «Дуэлянт».

Ранее канадское посольство в Москве отказало Мизгиреву в оформлении визы. В письменном ответе, направленном режиссеру сотрудниками посольства, было указано, что цель, с которой он намерен посетить страну, неубедительна.