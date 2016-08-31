Москва, 31 августа, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Законопроект о реестре чиновников, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Реестр будет размещаться в государственной информационной системе в области государственной службы в порядке, определяемом правительством России. Предполагается, что такой государственной информационной системой будет федеральная государственная система «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров», на официальном сайте которой (http://www.gossluzhba.gov.ru) размещается отдельная информация о кадровом обеспечении государственных органов, включая аппараты судов, и органов местного самоуправления.

В период с 2012 года по 2015 год за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных для противодействия коррупции в федеральных государственных органах, органах исполнительной власти субъектов РФ, органах местного самоуправления, в связи с утратой доверия уволено около 1200 человек, приводят данные авторы.

В соответствии с Трудовым кодексом в трудовую книжку вносятся основания прекращения трудового договора. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. Таким образом, возникают риски, что при последующем трудоустройстве такая информация может быть скрыта претендентом на замещение соответствующей должности, указали в правительстве.