Москва, 31 августа, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов сообщил в интервью российским СМИ, что правительство не поддерживает предложения Министерства финансов о мобилизации дополнительных средств в бюджет весьма радикальными способами. В частности, среди таких мер Минфин предложил повышение на один процентный пункт каждого из ключевых налогов: налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на прибыль и НДС, а также пакет иных радикальных мер мобилизации доходов в бюджет путем отказа от выплаты пенсий работающим пенсионерам с доходами выше определенного уровня, повышение акциза на табак, введения НДС на интернет-торговлю и т.д.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Интересно, что Минфин выступает против прогрессивной шкалы налогообложения физлиц, объясняя это тем, что такая система приведет к уходу в «теневой сектор» доходов наиболее состоятельных людей. Повышение НДФЛ даже на один процентный пункт без всякой дифференциации налогообложения, да еще одновременно с увеличением налога на прибыль приведет к тому, что в «тень» уйдет вся страна, и тогда бюджет вместо ожидаемого прироста доходов на 2,5 трлн рублей может потерять гораздо больше.

Отказ правительства поддержать предложения Минфина мы рассматриваем как рациональный и логичный. У правительства сейчас имеются и иные ресурсы для пополнения бюджета, например, заимствования на внутреннем рынке, тем более что низкий курс рубля и низкое соотношение государственного долга к ВВП этому благоприятствуют. В то же время некоторые предложения Министерства финансов по увеличению доходной части бюджета нуждаются в более внимательном рассмотрении правительством. К таким можно отнести повышение акциза на табачные изделия, а также введение НДС на торговлю через интернет. Последнее было бы весьма своевременным, так как интернет-торговля уже составляет серьезную конкуренцию оффлайновой, а ее освобождают от НДС как будто это малый или инновационный бизнес.

В предложениях по увеличению налогов либо введению дополнительных налогов главное не столько размер налога, сколько справедливость системы налогообложения. А если налогообложение несправедливо, то любое увеличение налога всего на процентный пункт может вызвать недовольство в обществе.