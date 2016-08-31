Лондон, 31 августа, 2016, 12:15 — ИА Регнум.



pixabay.com Великобритания и Евросоюз

У Великобритании будет два года на то, чтобы добиться наилучших отношений с ЕС, после того как Лондон заявит официально о выходе в силу статьи 50 Лиссабонского соглашения. Поэтому в Соединенном Королевстве в данный момент идет работа над тремя общими сценариями выхода Великобритании из состава ЕС, которые означают различную степень доступа на общий рынок для страны, а также в какой степени Лондон готов пойти на свободу передвижения для граждан европейского блока, пишет Роэна Мэнсон в статье для The Guardian.

Во-первых, отмечает автор, Лондон может пойти на облегченную версию Brexit и последовать модели отношений с ЕС таких стран, как Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Многие из сторонников членства в ЕС надеются, что Соединенное Королевство сможет остаться частью Европейского экономического пространства. В его рамках Великобритания сохранит за собой доступ к общему рынку без тарифов на большинство товаров, за исключением сельскохозяйственной и рыболовной продукции. По сути, Лондон будет платить ЕС за эту привилегию, а также будет вынужден придерживаться большого числа торговых законов ЕС, однако будет освобожден от принятия решений Брюсселем.

Однако загвоздка состоит в том, что ЕС почти точно потребует от Лондона сохранения свободы перемещения, что неприемлемо для большинства тех, кто выступал за выход из ЕС и голосовал за Brexit. За эту модель, как сообщается, выступает Министерство финансов страны, в котором обеспокоены возможным негативным воздействием от потери доступа на общий рынок для экономики Соединенного Королевства. В ряде других ведомствах тем не менее такую модель не рассматривают, поскольку считают, что неразумно поддерживать нынешние договоренности о контроле за границами с ЕС.

Во-вторых, возможен вариант выхода из ЕС на индивидуальных условиях, в результате чего отношения Лондона и ЕС будут строиться на примере отношений с блоком Турции, Швейцарии или Канады.

По всей видимости, за такой сценарий выступает Даунинг-стрит, поскольку премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что она стремится к особым отношениям между ЕС и Соединенным Королевством. Хотя некоторые страны предупредили Великобританию, что Лондон не может ожидать, что он будет по своему усмотрению требовать то, что ему нужно, от Брюсселя, другие, например ФРГ, высказали большую готовность создавать особые отношения с Лондоном. В такой ситуации «развод» с ЕС Великобритании будет, скорее всего, носить характер полюбовного расставания и потребует принятия специального торгового соглашения.

Например, соглашение Канады с ЕС, на заключение которого у страны ушло много лет, дает Оттаве свободный доступ на общий рынок для большинства товаров, но не для сельскохозяйственной и автомобильной продукции. Выход из общего рынка позволит Великобритании разорвать нынешнее соглашение о свободном передвижении для граждан ЕС, однако эти права могут стать ключевым пунктом на переговорах о будущем торговом соглашении.

Наконец, Великобритания может пойти на полный выход из состава ЕС, перейдя на отношения с ЕС по модели России и Бразилии.

Если же в отношениях между Соединенным Королевством и ЕС наступит такое похолодание, Великобритания может отказаться от условий ВТО. Это произойдет только в случае тяжелого разрыва, в рамках которого обе стороны в течение двух лет не смогут договориться ни об условиях прекращения отношений, ни об условиях продления переговоров.

У Великобритании будет необходимая гибкость, для того чтобы ввести тарифы для продукции ЕС, который ответит Лондону тем же самым, что приведёт к росту цен на потребительские товары. Соединенное Королевство также сможет поставить крест на свободном перемещении граждан ЕС по своей территории, а также будет вынуждено принимать решения относительно условий их пребывания в Великобритании.