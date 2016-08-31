Краснодар, 31 августа, 2016, 12:09 — ИА Регнум. В Краснодарском крае стало меньше работников, которые не смогли вовремя получить положенную отплату за труд. Так, более 6 млн рублей задолженности погашено перед сотрудниками банкротного предприятия ООО «ЮгМостСтрой» в городе Сочи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры 31 августа.

Evgeny Кошелек

Всего предприятие, специализирующееся на производстве общестроительных работ по строительству мостов, автодорог и тоннелей, задолжало деньги 34 уволенным сотрудникам. Однако, как выяснилось, что возможность погасить долги по зарплате у общества была. Несмотря на отсутствие движимого и недвижимого имущества, у предприятия имелась дебиторская задолженность в общем размере 6,3 млн рублей.

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Между тем, конкурсный управляющий, назначенный на предприятие, взыскивать задолженность не торопился, так как посчитал, что это занятие бесперспективное. Вместо этого с целью скорейшего завершения процедуры банкротства и ликвидации организации выставил ее на торги за 868 тысяч рублей.

В свою очередь, прокуратура установила, что предприятия-дебиторы являются платежеспособными и готовы оплатить всю имеющуюся задолженность. Теперь конкурсному управляющему за использование своих полномочий вопреки законным интересам бывших работников организации придется ответить перед законом. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 201 УК РФ.

В настоящее время торги отменены, а имеющаяся дебиторская задолженность взыскана. Уволенные работники получили свои «кровные» в полном объеме.

Добавим, что на начало августа текущего года предприятии и организации Краснодарского края задолжали своим сотрудникам 16,2 млн рублей. За месяц этот показатель, по данным Краснодарстата, сократился на 5,3 млн рублей. В среднем каждый работник вовремя недополучил 100,5 тыс. рублей. Уменьшилось и число работников, перед которыми имелась просроченная задолженность — на 110 человек. На 1 августа оно составило 161 человек. В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 89,2% приходится на обрабатывающие производства, 8,9% — на транспорт, 1,9% — на строительство.