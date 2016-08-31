Мурманск, 31 августа, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Онкобольные в Мончегорске Мурманской области не получают необходимой медицинской помощи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местной прокуратуре, пациенту Центральной районной больницы на протяжении полугода отказывали в предоставлении лекарства.

Василий Максимов. Больной муж. 1881

«Специалистами Мончегорской ЦРБ в период с января по июль 2016 года не выписывался рецепт на лекарственный препарат, предоставляемый бесплатно, пациенту, у которого выявлено онкозаболевание», — отметили в ведомстве.

По данным прокуратуры, препарат входит в специальный перечень, утверждённый постановлением правительства РФ.

«То есть больных должны были обеспечивать лекарствами в принципе, но ссылались на их отсутствие в учреждении», — объяснила старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со средствами массовой информации Эвелина Макарова.

Согласно постановлению ведомства, виновных в произошедшем лиц привлекут к ответственности.

Пока в районной больнице игнорируют нормы законодательства, пациенты регионального онкодиспансера приходят в ужас от обстановки, которая царит в учреждении. Напомним, ремонта в онкодиспансере давно не было, лекарств на всех не хватает. В официальном ответе на запрос ИА REGNUM главврач признал наличие дефектов в работе персонала, но исключил проблемы с лекарственным обеспечением.

Напомним, в Мурманской области ежегодно регистрируется порядка трёх с половиной тысяч онкобольных. Диспансерная группа в мурманском учреждении составляет более 19 тысяч онкологических пациентов. В год в диспансер госпитализируется около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из которых получают необходимую помощь в условиях дневного стационара.