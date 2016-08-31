Душанбе, 31 августа, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал три месяца на регистрацию всех беспилотников в стране, подписав соответствующее распоряжение, сообщает сегодня, 31 августа, «Авеста».

Carla Thomas Беспилотник Global Hawk

Министерство обороны и Министерство транспорта должны будут провести регистрацию по согласованию с Госкомитетом национальной безопасности. Кроме того, ввоз и вывоз беспилотников будет разрешен только при наличии специального разрешения, получить которое можно будет также только по согласованию с ГКНБ страны.

Напомним, в апреле 2016 года депутаты нижней палаты парламента Таджикистана приняли поправки в Воздушный кодекс, ограничивающие использование беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве страны.

«Теперь в статью 37 Воздушного кодекса включены понятия «беспилотник» и «беспилотные авиационные системы», а статья 77 ограничивает доступ граждан к беспилотным авиасистемам», — пояснил тогда первый заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности страны Мансурджон Умаров, выступая по данному вопросу.

Он также подчеркнул, что руководство страны идет на такие шаги для недопущения использования беспилотников террористами и наркоконтрабандистами.

Отметим, что борьба с беспилотниками ведется также и в соседнем Узбекистане, где с 1 января 2015 года был введен полный запрет на их использование, а в мае 2016-го правительство позволило их использовать, но только по специальному разрешению Кабмина.