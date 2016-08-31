Пермь, 31 августа, 2016, 20:49 — ИА Регнум.



Судья

Россия играет в отборочной Группе C вместе с командами Швеции и Боснии и Герцеговины. Это единственная группа, в которой не четыре, а три команды.

Первую игру сборная России провела в Перми со сборной Боснии и Герцеговины, единственной командой, которую россияне обыграли на последнем европейском первенстве.

[[[flag-ru]]] Сборная России — [[[flag-ba]]] Сборная Боснии и Герцеговины 83:54 (19:20, 15:15, 27:10, 22:9)

После всех сложностей, которые возникли в российском баскетболе в последний год, интересно было посмотреть на игру российской сборной.

Первая половина матча давалась россиянам очень трудно. Казалось, что игроки просто плохо умеют играть в баскетбол. По кольцу не попадали, мяч под кольцом не подбирали, и вообще то, что счёт держался равным, казалось большой удачей. Однако в перерыве что-то в команде изменилось, и начало третьей четверти сборная России провела на возникшем непонятно откуда кураже, и счёт рос только в пользу россиян. Немного притормозив и дав соперникам слегка опомниться, россияне продолжили во всём переигрывать соперников, и конец четверти так и прошёл в одно кольцо. Однако заключительная четверть показала, что в третьей четверти никакого особенного куража у сборной России не было, а была просто нормальная качественная игра. А вот в четвёртой четверти был настоящий кураж. Россияне делали что хотели и как хотели, и всё у них получалось легко и непринуждённо, как в обороне, так и в нападении. Иногда казалось, что россияне просто играют с соперником в некий баскетбольный квадрат, передавая мяч то по периметру шестиметровой зоны, то под кольцо, потом обратно, и когда противники не могли даже поворачивать голову за мячом, им в кольцо залетала «трёха». Сверху мяч забрасывали все, кто на это способен, и хотя после +15 сборная Боснии и Герцеговины думала только о том, чтобы сохранить разницу, закончилось всё полным разгромом.

Начало отборочного турнира на Евро-2017 получилось у сборной России как нельзя более удачным. Теперь можно ожидать, что сборная будет показывать настоящую игру, а не то, что мы видели на прошлом Евро.

Следующий матч сборная России проведёт 7 сентября в Швеции, а закончится отборочный турнир очень быстро, уже 17 сентября.