Москва, 31 августа, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Открытие завода по производству семян сои — это достойный пример импортозамещения в селекции и семеноводстве. Об этом сегодня, 31 августа, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на открытии первой очереди семенного завода ООО «Амур Агро Холдинг» в Амурской области, сообщается на сайте Минсельхоза РФ.

Jing Зерна сои

При этом министр отметил, что на Амурскую область приходится основная доля урожая сои в стране — более 1 млн тонн. А всего в Российской Федерации в 2015 году было собрано 2,7 млн тонн сои. За последние 10 лет посевные площади сои увеличились в 2,5 раза.

«Производственные мощности завода в объеме 10 тыс. тонн семян в год позволят полностью закрыть потребность в семенах сои высших репродукций не только хозяйств области, но соседних регионов», — отметил Ткачев.

«Учитывая интенсивное развитие животноводства в России и растущие потребности в высокопротеиновых кормах, наша задача на ближайшие годы — удвоить производство сои», — подчеркнул глава Минсельхоза.

Читайте также: Российские пшеница и соя могут поставляться в Японию

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Россия достигла рекордных показателей по урожаю кукурузы — 13,2 млн тонн, риса — 1,1 млн тонн, сои — 2,7 млн тонн и гречихи — 900 тыс. тонн. Россия обеспечена собственными семенами сои в полном объеме — 109%. В наличии 260 тыс. тонн семян сои, потребность — 240 тыс. тонн, кондиционность — 94%, импорт в 2015 г. — 1,4 тыс. тонн семян сои, в 2014 г. — 3,4 тыс. тонн.