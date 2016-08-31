Севастополь, 31 августа, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Государственные медицинские учреждения испытывают нехватку 600 врачей и 1000 медсестер. С таким заявлением в эфире Информационного канала Севастополя (ИКС) выступил и.о. директора департамента здравоохранения Юрий Восканян.

Сэмюэль Люк Филдес. Врач. 1891

«В 2014 году в севастопольской медицине был дефицит врачей в количестве 800 человек и медицинских сестер 1500 человек. Мы эту проблему решаем уже два года и несколько уменьшили ее остроту. Сегодня нам не хватает порядка 600 врачей и 1000 медсестер», — сказал Восканян.

По его словам, в сфере здравоохранения работают 1100 пенсионеров. В то же время почти 500 работников выйдут на пенсию в течение пяти лет. В этой связи ведомство работает над привлечением кадров из других регионов России. «Наблюдаем в этом отношении положительный баланс», — указал и.о. директора департамента здравоохранения Севастополя.

По словам Восканяна, правительство Севастополя уже выделило из местного бюджета 70 млн рублей для выплаты компенсаций на переезд медработников из других регионов. Кроме того, в настоящее время заключено более 150 договоров на целевое обучение.

По данным Севастопольстата, к началу 2016 года в городе работало чуть более 1,7 тыс врачей и более 3,5 тыс представителей среднего медицинского персонала. При этом по итогам 2015 г. численность населения Севастополя составила 416,3 тыс человек.