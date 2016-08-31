Киев, 31 августа, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Минские соглашения не могут решить вопрос возврата Украине Крыма, Донецка и Луганска. Об этом вчера вечером, 30 августа, в эфире украинского «5 канала» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, Минские соглашения — «путь в никуда». «Минские соглашения свою роль сыграли, надо позитивно оценить: остановили возможную широкую агрессию и посадили Путина (президент Российской Федерации Владимир Путин — прим. ИА REGNUM ) за стол переговоров. И он маневрирует там, как хочет, но он связан этим столом ‑ и это позитив. Но решить вопрос территориальной целостности Украины, суверенитета, возвращения Донбасса, возвращения Крыма минские соглашения не смогут», — сказал Кравчук.

Политик предложил президенту Украины Петру Порошенко начать прямые переговоры с президентом Путиным, отказавшись от услуг международных посредников. Кравчук также прогнозирует снятие санкций с России в случае начала двусторонних переговоров между главами государств. «Трудно сразу сесть за стол Путину и Порошенко, давайте создадим рабочую группу и возьмем десять вопросов для рассмотрения, и начнем друг за другом рассматривать. Когда говорят люди, пушки молчат. Надо договориться, что это не значит, что прекращают действовать санкции, раз мы уже начали договариваться. Они прекратятся тогда, когда мы договоримся», — прогнозирует Кравчук.

Он отметил, что двусторонний формат российско-украинских переговоров возможен при условии, что руководство РФ не будет ставить под сомнение и выносить на обсуждение вопрос территориальной целостности и суверенитета Украины. «Попробовать этот вариант. Заранее определить, что вопрос территориальной целостности, вопрос суверенитета и т.д. обсуждаться не будет. Если этот вопрос будет изначально поставлен в повестку дня переговоров, переговоры закрываются с первой минуты. Мы начинаем говорить о возможности отношений с Россией. Скажите, вот этот Большой договор, который подписан, он же давно не действует. Подписали Кучма-Ельцин. А он же есть», — напомнил Кравчук.

Первый президент также считает, что Минский формат должен стать площадкой для реализации нормандских соглашений. «Вот, где еще есть такое … ноу-хау, где в Нормандии собираются президенты, а документы подписывают в Минске люди без полномочий», — напомнил Кравчук.

Справка: 31 мая 1997 года между Российской Федерацией и Украиной был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве. Данным соглашением был закреплен принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. В 2008 году третий президент Украины Виктор Ющенко продлил срок действия Договора на 10 лет — до 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа президент России Путин заявил, что не видит смысла в продолжении Нормандского формата переговоров после того как украинские спецслужбы попытались совершить теракты в Крыму. При этом глава российского государства обвинил украинских диверсантов в убийстве двух российских силовиков.