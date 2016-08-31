Астана, 31 августа, 2016, 12:02 — ИА Регнум. В Казахстане начался сезон хаджа 2016 года, сообщает сегодня, 31 августа, Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК). Первая группа в количестве 400 паломников вылетела в Саудовскую Аравию накануне, 30 августа.

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По информации ДУМК, специальные рейсы будут летать в Мекку и Медину — священные города в Саудовской Аравии — из Алма-Аты, Астаны и Чимкента (три города-миллионника в республике — ИА REGNUM ) до 4 сентября. Обратные рейсы будут осуществляться до 22 сентября.

Духовное управление мусульман информирует, что во время сезона хаджа «организационно-наблюдательную работу» будет проводить хадж-миссия ДУМК. Ею в свою очередь будет руководить отдел хаджа духовного управления. В состав хадж-миссии входят 55 человек: «сотрудники муфтията, врачи, журналисты, наставники, руководители и представители хадж компаний», — уточняется в сообщении ДУМК. Также духовное управление информирует, что во время хаджа будет постоянно работать отдел агитации, пропаганды и фетв при хадж-миссии, а также группа врачей и журналистов.

«В 2016 году 3000 мусульман нашей страны будут совершать хадж», — сообщает ДУМК. «Верующие, подавшие ходатайства на совершения хаджа, получили основное религиозное образование в учебных центрах хаджа при мечетях нашей страны. Гражданам, принявшими участие в учебных курсах, обряды паломничества были разъяснены теоретически и на практике», — уточняет Духовное управление мусульман.

Напомним, разъяснение обрядов, а также контроль над паломничеством со стороны духовного управления укладывается в рамки государственной политики в религиозной сфере. После терактов в Актюбинске (Актобе) и Алма-Ате, которые власти прямо или косвенно связали с религиозными радикалами, в Казахстане решили ужесточить законодательство. В том числе 19 июля на заседании правительства было объявлено, что в Казахстане унифицируют религиозные обряды и будут контролировать паломничество.

Добавим, что и турфирмы для хаджа были отдельно отобраны духовным управлением. В мае 2016 года ДУМК впервые объявил открытый конкурс и отобрал 10 туристических фирм, которые, по оценке управления, подходят для того, чтобы оказывать услуги паломникам.