Великий Новгород, 31 августа, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Во втором квартале 2016 года среднедушевые доходы жителей Новгородской области составили 22 360 рублей. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородстате, по сравнению с соответствующим периодом 2015 года они снизились на 17,5%, с первым кварталом 2016 года — на 10,5%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снижение доходов

Расходы новгородцев также уменьшились до 19 тысяч рублей в месяц. Это меньше, чем во втором квартале прошлого года на 20,4%, в предыдущем квартале денежные расходы были больше на 14,7%.

По данным ведомства, за год среднедушевые денежные доходы 20% наиболее обеспеченного населения области снизились на 17,6 тысячи рубля, 20% наименее обеспеченного — на 563 рубля. При этом в семьях с детьми размер среднедушевых денежных доходов был несколько выше (на 1,9% выше), чем в среднем во всех семьях.

Напомним, что величина прожиточного минимума, установленная правительством Новгородской области, за второй квартал 2016 года составила 9936 рублей в месяц.