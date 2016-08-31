Москва, 31 августа, 2016, 11:58 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» поддержит законопроект о приоритете зарплат перед другими выплатами, который «Единая Россия» планирует разработать совместно с Федерацией независимых профсоюзов России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. «Это правильное решение. Ведь у нас по Конституции интересы человека, его права и свободы имеют приоритет перед государственными интересами», — заявил Емельянов.

ИА REGNUM Госдума

«Это конституционное положение. Это дух Конституции. Поэтому предложение профсоюзов вполне естественное и правильное», — подчеркнул он.

Ранее вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») сообщил о намерении совместно с Федерацией независимых профсоюзов России разработать законопроект, который закрепил бы приоритет заработной платы перед другими выплатами, в том числе налоговыми. В пользу законопроекта высказался и президент России Владимир Путин — глава государства назвал обоснованной идею о необходимости разработки такого законопроекта, высказанную главой федерации Михаилом Шмаковым.