Якутск, 31 августа, 2016, 12:03 — ИА Регнум. В Северо-Восточном федеральном университете (Якутия) студентам предоставили возможность обучаться в кредит, но оказалось, что такая услуга малоинтересна. Одной из причин невостребованности образовательного кредитования в вузе называют то, что банки считают займы такого типа «обязаловкой», а не проявлением социальной ответственности. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и банковского дела Финансово-экономического института СВФУ Афанасий Фёдоров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Юрий Пименов. Огни университета. 1963

Эксперт пояснил: «В случае с образовательным кредитом, банки просто выполняют свои агентские обязательства перед государством. Сам продукт их мало интересует». Афанасий Фёдоров полагает, что на невостребованность таких кредитов влияет и то, что для раздумий студенту даётся слишком мало времени: «До окончания приемной кампании университета студент не знает, попал ли он на бюджетное место. Если ему всё же предстоит обучение на коммерческой основе, то он должен быстро решить — постараться оплачивать учебу своими силами или брать кредит, а может и вовсе перевестись на другой факультет, куда он проходит по баллам. Возможно, стоит начинать рассказывать об образовательном кредите еще в школьный период — таким образом, банки дали бы время подумать своим потенциальным клиентам».

При этом эксперт считает образовательный кредит достаточно либеральным: студент оплачивает только проценты, а основную сумму будет через три месяца после того, как устроиться на работу после окончания учёбы.

«Мы все знаем, что в настоящее время в республике нелегко на рынке труда. Тот же физик-ядерщик после окончания учебы через три месяца вновь должен продолжать закрывать свой кредит. Тут уже встает вопрос о трудоустройстве — удастся ли ему за это время найти работу, с помощью которой он будет способен платить за свое образование?», — называет Афанасий Фёдоров ещё один фактор, снижающий спрос на такие кредиты.

Он считает, что стимулировать выдачу образовательных займов можно было бы, если бы во время приемной кампании помимо представителей вуза присутствовали сотрудники банков, которые информировали будущих студентов о возможности оформления кредитов на обучение. «Рекламная продукция о данном виде кредитной деятельности сейчас практически отсутствует — многие абитуриенты даже не знают о существовании такой возможности. Мы должны добиться развития рекламных акций такого рода и повысить заинтересованность банков в образовательном кредите», — уверен эксперт.

Хотя займы на обучение пока не востребованы, он считает, что образовательный кредит имеет перспективы, но для лучшей функциональности необходимо, чтобы работали все структуры: и государство, и общественность, образовательные учреждения и сами банки. «Государство должно поддерживать интерес банков к этому виду кредита, общественности нужно быть финансово грамотной, образовательным учреждениям необходимо распространять информацию среди студентов», — отметил Афанасий Максимов.

Как сообщало ИА REGNUM, программы образовательного кредитования при поддержке государства работают в России с 2010 года. Мировой финансовый экономический кризис не повлияет на практику предоставления кредитов для обучения, заявлял в 2009 году Владимир Путин, когда вопрос выдачи таких займов только прорабатывался на уровне правительства РФ.