Великобритания, 31 августа, 2016, 11:53 — ИА Регнум.



West Midlands Police На месте преступления

Шестеро подростков, проживающих на юге от британской столицы, были арестованы по подозрению в убийстве выходца из Польши, заявили в полиции страны 31 августа. Об этом сообщает Reuters.

Подозреваемые в совершении преступления на почве ненависти подростки были отпущены под залог.

По сообщениям местных СМИ, 40-летний рабочий фабрики Арек Йозвик получил травму головы в ходе нападения на него в городе Харлоу 27 августа, в результате чего он скончался в больнице 29 августа. Вместе с ним нападению подвергся также 43-летний мужчина, заявили в полиции графство Эссекс.

По подозрению в убийстве было арестовано пятеро подростков 15 лет и один 16-летний. По одной из версий следствия, нападение было совершено на почве ненависти.

По данным полиции Великобритании, в стране произошел скачок преступности на почве ненависти, после того как большинство граждан Соединенного Королевства высказалось за выход из ЕС на референдуме 23 июня.

Посол Польши в Лондоне заявил в июне, что он «шокирован и глубоко обеспокоен» информацией о росте ксенофобских нападений на представителей польской общины в Великобритании, которая насчитывает 850 тыс. человек.