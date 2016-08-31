Саратов, 31 августа, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В регион поступили 120 млн рублей из бюджета Москвы. Средства в размере 100 млн рублей достанутся Саратову, 20 млн рублей — Вольску. Они будут направлены на развитие пешеходных зон этих городов (обустройство пешеходных зон, создание велосипедных дорожек, создание парковок, обустройство территорий для организации отдыха граждан у воды), сообщили ИА REGNUM в информационно-аналитическом отделе Саратовской облдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

На заседании облдумы 31 августа председатель комитета по бюджету и налогам регионального парламента Николай Семенец напомнил, что ранее в регион поступило 300 млн рублей на схожие цели. «Эти деньги к нам пришли в рамках соглашения с правительством Москвы, которое было заключено при поддержке Вячеслава Викторовича Володина. Для нашего региона эти средства — настоящий подарок», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 июля 2016 года, с учетом всех внесенных изменений в бюджет его доходы составили 79,4 млрд рублей, расходы — 79,2 млрд, профицит — 200 млн.

В июле 2016 года бюджетные заимствования Саратовской области увеличились на 2 млрд рублей, общая сумма госдолга региона достиг 52,404 млрд рублей. Эту цифру саратовские власти прочили на конец текущего года. По данным Минфина на июль, в структуре госдолга Саратовского региона 26,267 млрд составляют коммерческие кредиты, 26,136 млрд — бюджетные.

В госдолге Саратовской области доля бюджетных кредитов выросла до 52,2%, соответственно доля более дорогих коммерческих кредитов снизилась до 47,8%, отметил губернатор Валерий Радаев.