Красногорск, 31 августа, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В Московской области определились лидеры и анти-лидеры списка муниципалитетов по подготовке школ к началу нового учебного года. В списке Госадмтехнадзора Подмоковья по благоустройству общеобразовательных учреждений значатся 11 лучших и 11 худших муниципальных образований, сообщает РИАМО.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

«Лучше всего состояние школ оказалось в Талдомском, Клинском, Сергиево-Посадском, Пушкинском и Ногинском районах. По городским округам — в Ивантеевке, Красноармейске, Звездном городке, Черноголовке, Электрогорске и Дзержинском», — заявила руководитель ведомства Татьяна Витушева.

Она также отметила, что наибольшее число нарушений было выявлено в Зарайском районе — 22, в Чеховском районе — 14, в Одинцовском и Коломенском районах — по 12, в Лобне — 8, в Серпухове — 7, в Мытищах и Фрязине — 5, в Химках, Бронницах и Орехово-Зуеве — по 4.

По словам Витушевой, количество нарушений при подготовке школ к новому учебному году снизилось на 30% по сравнению с прошлым годом.

«В сравнении с 2015 годом число выявляемых нарушений снизилось на 30%. Было выявлено 220 нарушений в сфере чистоты и порядка по территориям школ, выдано порядка 200 предписаний. Они исполнены, и нарушения устранены», — заключила Витушева, подчеркнув, что в инспекторы ведомства выписали 37 штрафов на сумму 315 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все школы Подмосковья прошли проверки различных ведомств и были признаны готовыми к 1 сентября.