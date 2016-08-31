Москва, 31 августа, 2016, 11:51 — ИА Регнум. В Госдуме просят главу правительства РФ и нового министра образования и науки пересмотреть решение экс-министра Дмитрия Ливанова о слиянии Московского государственного университета леса (МГУЛ) и МГТУ им. Н.Э.Баумана, передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа.

Александр Васильевич Федоров . Дорога в лесу.1867 год

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращения в адрес Ольги Васильевой, а также главе правительства Дмитрию Медведеву с просьбой вмешаться в данную ситуацию, отменить соответствующий приказ министерства образования и науки, пересмотреть вопрос о реструктуризации вузов, вернувшись к его обсуждению повторно с привлечением всех заинтересованных сторон, включая представителей профсоюзов, профессорско-преподавательского состава, ученых советов и студсоветов.

На балансе МГУЛ имеются большие площади леса (свыше 35 тыс. гектаров), которые используются в качестве учебных полигонов, в вузе не исключают, что слияние учебных заведений приведет к потере этих земельных участков и использованию их по другому назначению. «Данная ситуация напоминает произошедший ранее инцидент с землями Тимирязевской академии. Тогда вопрос был решен в пользу вуза, и академию оставили в покое только после вмешательства президента России», — заявил Нилов. «Повторение скандальной ситуации, произошедшей с землями РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, будет очередной ошибкой, которую придется исправлять на самом верху», — предостерегает он.