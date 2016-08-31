Киев, 31 августа, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Украина расторгла договор, заключенный еще во времена СССР, о безвизовом режиме для граждан Северной Кореи, сообщает 31 августа Reuters.

Nicolas Raymond Флаг КНДР

В тексте официального документа говорится, что правительство Украины приняло решение утвердить постановление от 27 июля о расторжении договора о безвизовом режиме между Украиной и Северной Кореей, основным импортером украинской муки.

Документ, подписанный премьер-министром Владимиром Гройсманом, гласит, что расторжение безвизового соглашения позволит «предотвратит въезд в Украину нежелательных лиц».

Ранее сообщалось, что Польша отказала предоставить визы гражданам из Северной Кореи из-за опасения, что Пхеньян может предпринять действия, нарушающие права граждан, желающих выехать в Польшу.

Иммиграционная служба Сингапура заявила в июле, что с октября 2016 года будет введен визовый режим для граждан Северной Кореи.