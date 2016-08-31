Париж, 31 августа, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (Франция) отклонил предложение руководства лондонского «Челси» о покупке 29-летнего защитника сборной Бразилии Давида Луиса, сообщает L'Equipe.

trkterra.ru Футбольный арбитр

По данным издания, «Челси» предложил «ПСЖ» 30 млн фунтов стерлингов за игрока, который с 2011 по 2014 год уже защищал цвета лондонского клуба.

Отмечается, что руководство «Пари Сен-Жермен» пока не планирует расставаться с бразильским футболистом, который на данный момент не попадает в основной состав клуба.

Напомним, что французский клуб заплатил за трансфер Давида Луиса около 50 млн евро.