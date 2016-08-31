Москва, 31 августа, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Российской Федерации представило тематические направления для написания итогового сочинения в 2016—2017 учебном году — это «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда», сообщили в Минобрнауки РФ.

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. Смерть комиссара. 1928

Тематические направления подготовлены специалистами Федерального института педагогических измерений и одобрены Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах.

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Как сообщало ИА REGNUM, темами итогового сочинения в 2015—2016 гг. были — «Время», «Дом», «Любовь», «Путь», «Год литературы». Результат работы оценивался по шкале «зачтено» — «не зачтено».

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