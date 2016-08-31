Количество нарушений на стройплощадках Москвы превысило 7 тысяч
Москва, 31 августа, 2016, 11:39 — ИА Регнум. В Москве фиксируют уменьшение количества нарушений по содержанию строительных площадок и охране труда. Как заявили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор), с начала 2016 года выявлено 7 913 тысяч нарушений, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
За грубые нарушения был оформлен 951 протокол об административных правонарушениях на сумму штрафов более 71 млн рублей, уточнили в ведомстве.
В Мосгосстройнадзоре добавили, что своевременно принимаются все меры по недопущению нарушений в содержании стройплощадок и требований охраны. Кроме того, фиксируется сокращение числа производственных травм на объектах строительства. «Общее число пострадавших на объектах капстроительства Москвы за 8 месяцев уменьшилось на 2 человека (6%), а количество несчастных случаев со смертельным исходом снизилось на 8 (42%) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года», — сообщили в ведомстве.
Напомним, в августе 2015 года пресс-служба Мосгосстройнадзора сообщала, что с января по август было выявлено 12 тысяч 205 нарушений по содержанию строительных площадок и охране труда. В ведомстве отмечали, что данная цифра на 15% меньше, чем за аналогичный период 2014 года.
В частности, были зафиксированы нарушения при реконструкции Щелковского шоссе от МКАДа до Садового кольца и при строительстве подстанции скорой помощи в Троицке.