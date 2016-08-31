Москва, 31 августа, 2016, 11:39 — ИА Регнум. В Москве фиксируют уменьшение количества нарушений по содержанию строительных площадок и охране труда. Как заявили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор), с начала 2016 года выявлено 7 913 тысяч нарушений, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Брошенная каска

За грубые нарушения был оформлен 951 протокол об административных правонарушениях на сумму штрафов более 71 млн рублей, уточнили в ведомстве.

В Мосгосстройнадзоре добавили, что своевременно принимаются все меры по недопущению нарушений в содержании стройплощадок и требований охраны. Кроме того, фиксируется сокращение числа производственных травм на объектах строительства. «Общее число пострадавших на объектах капстроительства Москвы за 8 месяцев уменьшилось на 2 человека (6%), а количество несчастных случаев со смертельным исходом снизилось на 8 (42%) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в августе 2015 года пресс-служба Мосгосстройнадзора сообщала, что с января по август было выявлено 12 тысяч 205 нарушений по содержанию строительных площадок и охране труда. В ведомстве отмечали, что данная цифра на 15% меньше, чем за аналогичный период 2014 года.

В частности, были зафиксированы нарушения при реконструкции Щелковского шоссе от МКАДа до Садового кольца и при строительстве подстанции скорой помощи в Троицке.