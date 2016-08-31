Вологда, 31 августа, 2016, 11:38 — ИА Регнум. С момента введения в действие процедуры банкротства физических лиц (с октября 2015 года) в Арбитражный суд Вологодской области поступило 566 заявлений о признании должника-гражданина банкротом, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в суде. Более 70% из заявлений — с суммами задолженности: от 500 тыс. до 3 млн рублей, 20% — от 3 млн до 10 млн рублей. 5% заявлений на банкротство подали вологжане, чьи долги составили от 10 млн до 100 млн рублей, 2% — от 100 млн до 1 млрд рублей, а у 1% заявителей долги превысили 1 млрд рублей.

Александр Красносельский. Сбор недоимок. 1869

Из поступивших заявлений к производству были приняты 436. По 15 из них была введена процедура реструктуризации долгов, а по 276 — процедура реализации имущества. При этом производство было завершено только по 21 заявлению, и лишь 13 вологжан были признаны банкротами.

«Если сравнить статистические данные с другими аналогичными регионами, входящими в состав апелляционного округа Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда, то Вологодская область лидирует по количеству дел о финансовой несостоятельности граждан. Например, в Арбитражный суд Архангельской области поступило 296 заявлений, завершено производство по 24, в Арбитражный суд Тверской области поступило 161 заявлений, завершено производство по 21. Конечно, судебная практика о банкротстве граждан еще только складывается и требует дополнительного изучения, однако уже сегодня одной из причин активности жителей Вологодчины, стремящихся освободиться от долгов, можно назвать рекламную кампанию юридических фирм. В многочисленных объявлениях в СМИ описываются преимущества данной процедуры», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда Анжела Потеева.

По ее словам, банкротство не всегда гарантирует полное освобождение от обязательств перед кредиторами. В частности, согласно статье 213.28 Закона о банкротстве гражданин не освобождается от уплаты платежей, связанных с возмещением вреда, причиненного жизни или здоровью, с выплатой заработной платы и выходного пособия, с возмещением морального вреда, или взысканием алиментов, а также от других требований, которые неразрывно связаны с личностью того, кому должны. Кроме того, гражданин не освобождается от обязательств, если он ранее привлекался к ответственности за преднамеренное банкротство, сообщил недостоверные сведения, уклонялся от налогов или действовал незаконно.