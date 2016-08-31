Вузы Волгограда отмечают рост числа абитуриентов
Волгоград, 31 августа, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В Волгоградской области вузы региона подводят итоги работы государственных экзаменационных комиссий и приемных кампаний. Так, в Волгоградском государственном университете в текущем году почти в два раза по сравнению с прошлым годом — с 8 до 15% — возросло число выпускников, которые окончили вуз с красным дипломом. Всего же дипломы университета получили 2089 выпускников, из них 1428 — выпускники очной формы обучения. Такие данные были озвучены на заседании ученого совета университета, передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа.
Как отметил проректор по учебной работе ВолГУ Сергей Корольков, при защите выпускных работ и на государственных экзаменах ни один выпускник не получил неудовлетворительных оценок.
Подводя итоги вступительной кампании, проректор отметил, что университету удалось увеличить в целом прием абитуриентов в этом году по сравнению с 2015 годом.
«Мы уверенно лидируем в регионе по количеству зачисленных абитуриентов на очную форму обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Отмечу также, что две трети бюджетного приема в этом году составили инженерные и физико-математические образовательные направления», — заявил Корольков.
В этом году на 48% увеличилось число зачисленных магистрантов, при этом 18,5% из них — выпускники других вузов России. Впервые за последние годы в ВолГУ зачислены финалисты Всероссийских олимпиад школьников. Растет и число иностранных студентов в вузе. В этом году их зачислено в два раза больше, чем в 2015 году.
Добавим, что в Волгоградский государственный социально-педагогический университет, который в 2017 году объединится с ВолГУ, в рамках первого этапа зачисления на очную форму обучения зачислено 380 абитуриентов, на очно-заочную форму — 45 абитуриентов и на заочную форму — 379 абитуриентов. Кроме того, на очную форму обучения в пределах квоты целевого приема было зачислено 74 абитуриента из лиц, постоянно проживающих в Крыму, и на очную форму обучения в пределах особой квоты — 35 абитуриентов.
Самый высокий конкурс по поданным документам оказался на профили «Начальное образование» — 19,7 человека на место, профиль «Экономика» — 12,9 человека на место, и замыкает тройку лидеров профиль «Право, история» — 12,5 человека на место. В итоге среднее значение по вузу — 8,7 человека на место.
Как отметили в приемной комиссии вуза, количество заявлений, поданных абитуриентами в ВГСПУ в текущем году, значительно превышает количество заявлений прошлого года. География приемной кампании Волгоградской областью не ограничивается, в вуз поступают ребята и из других городов и регионов РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в текущем году стать студентами высших учебных заведений Волгоградской области смогут свыше 21,6 тысячи молодых людей. Это на 10 тыс. меньше, чем годом ранее.
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В вузах и ссузах Волгоградской области сократилось число бюджетных мест
Напомним, в настоящее время два ведущих вуза Волгоградской области — Волгоградский государственный социально-педагогический университет и Волгоградский государственный университет проходят период слияния. Решения о реорганизации двух вузов ученые советы единогласно приняли 30 ноября 2015 года. Завершить процесс преобразования планируется до 1 февраля 2017 года.