Волгоград, 31 августа, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В Волгоградской области вузы региона подводят итоги работы государственных экзаменационных комиссий и приемных кампаний. Так, в Волгоградском государственном университете в текущем году почти в два раза по сравнению с прошлым годом — с 8 до 15% — возросло число выпускников, которые окончили вуз с красным дипломом. Всего же дипломы университета получили 2089 выпускников, из них 1428 — выпускники очной формы обучения. Такие данные были озвучены на заседании ученого совета университета, передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа.

Егор Ермаков В вузовской аудитории

Как отметил проректор по учебной работе ВолГУ Сергей Корольков, при защите выпускных работ и на государственных экзаменах ни один выпускник не получил неудовлетворительных оценок.

Подводя итоги вступительной кампании, проректор отметил, что университету удалось увеличить в целом прием абитуриентов в этом году по сравнению с 2015 годом.

«Мы уверенно лидируем в регионе по количеству зачисленных абитуриентов на очную форму обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Отмечу также, что две трети бюджетного приема в этом году составили инженерные и физико-математические образовательные направления», — заявил Корольков.

В этом году на 48% увеличилось число зачисленных магистрантов, при этом 18,5% из них — выпускники других вузов России. Впервые за последние годы в ВолГУ зачислены финалисты Всероссийских олимпиад школьников. Растет и число иностранных студентов в вузе. В этом году их зачислено в два раза больше, чем в 2015 году.

Добавим, что в Волгоградский государственный социально-педагогический университет, который в 2017 году объединится с ВолГУ, в рамках первого этапа зачисления на очную форму обучения зачислено 380 абитуриентов, на очно-заочную форму — 45 абитуриентов и на заочную форму — 379 абитуриентов. Кроме того, на очную форму обучения в пределах квоты целевого приема было зачислено 74 абитуриента из лиц, постоянно проживающих в Крыму, и на очную форму обучения в пределах особой квоты — 35 абитуриентов.

Самый высокий конкурс по поданным документам оказался на профили «Начальное образование» — 19,7 человека на место, профиль «Экономика» — 12,9 человека на место, и замыкает тройку лидеров профиль «Право, история» — 12,5 человека на место. В итоге среднее значение по вузу — 8,7 человека на место.

Как отметили в приемной комиссии вуза, количество заявлений, поданных абитуриентами в ВГСПУ в текущем году, значительно превышает количество заявлений прошлого года. География приемной кампании Волгоградской областью не ограничивается, в вуз поступают ребята и из других городов и регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в текущем году стать студентами высших учебных заведений Волгоградской области смогут свыше 21,6 тысячи молодых людей. Это на 10 тыс. меньше, чем годом ранее.

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В вузах и ссузах Волгоградской области сократилось число бюджетных мест

Напомним, в настоящее время два ведущих вуза Волгоградской области — Волгоградский государственный социально-педагогический университет и Волгоградский государственный университет проходят период слияния. Решения о реорганизации двух вузов ученые советы единогласно приняли 30 ноября 2015 года. Завершить процесс преобразования планируется до 1 февраля 2017 года.